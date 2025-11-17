POL-GM: Zwei Lieferwagen stoßen frontal zusammen

Hückeswagen (ots) - Ein 66-jähriger Hückeswagener erhielt am Freitag (14. November) eine E-Mail, die aussah, als stamme sie von dem Zahlungsanbieter PayPal. In der Mail wurde ihm mitgeteilt, dass eine neue Anmeldung auf seinem Konto erkannt wurde. Um das neue Gerät von seinem Konto zu entfernen, klickte er auf einen Link in der Mail, korrigierte im gleichen Zug die hinterlegte Handynummer und verifizierte sich via ...

