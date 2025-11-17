Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Zwei Lieferwagen stoßen frontal zusammen
Engelskirchen (ots)
Am Montagmorgen (17. November) war ein 21-jähriger Mann aus Koblenz mit seinem Mercedes Sprinter auf der L302 von Neuremscheid in Richtung Kaiserau unterwegs. Gegen 8:30 Uhr geriet er in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Mercedes Sprinter eines 22-Jährigen aus Reichshof zusammen. Der 22-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Beide Kleintransporter waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die L302 war bis 12:30 Uhr voll gesperrt.
