Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Unbekannte stehlen E-Scooter
Gummersbach (ots)
Am Montag (17. November) stahlen Kriminelle zwischen 7:45 Uhr und 17 Uhr einen E-Scooter, der an einem Fahrradständer vor dem EKZ Bergischer Hof in Gummersbach angekettet war. Bei dem E-Scooter handelt es sich um ein Fahrzeug des Herstellers "Xiaomi" mit dem Versicherungskennzeichen 089JLK. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell