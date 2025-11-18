PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher steigen in Firma ein

Lindlar (ots)

In der Nacht von Sonntag (16. November) auf Montag brachen Unbekannte in ein Firmengebäude im Schreinerweg ein. Zwischen 17:30 Uhr und 5:35 Uhr hebelten die Kriminellen ein Fenster auf und stahlen Werkzeuge und Rohmaterial aus Vollhartmetall im Wert eines sechsstelligen Eurobetrages. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

