Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbrecher steigen in Firma ein
Lindlar (ots)
In der Nacht von Sonntag (16. November) auf Montag brachen Unbekannte in ein Firmengebäude im Schreinerweg ein. Zwischen 17:30 Uhr und 5:35 Uhr hebelten die Kriminellen ein Fenster auf und stahlen Werkzeuge und Rohmaterial aus Vollhartmetall im Wert eines sechsstelligen Eurobetrages. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
