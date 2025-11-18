POL-GM: Einbrecher steigen in Firma ein

Gummersbach (ots) - Am Montag (17. November) stahlen Kriminelle zwischen 7:45 Uhr und 17 Uhr einen E-Scooter, der an einem Fahrradständer vor dem EKZ Bergischer Hof in Gummersbach angekettet war. Bei dem E-Scooter handelt es sich um ein Fahrzeug des Herstellers "Xiaomi" mit dem Versicherungskennzeichen 089JLK. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

mehr