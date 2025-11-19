Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus
Waldbröl (ots)
Im Zeitraum vom 16. November (Sonntag, 20 Uhr) bis 18. November (Dienstag, 13 Uhr) wollten Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Ritter-Simon-Weg einbrechen. Die Kriminellen versuchten, ein Fenster aufzuhebeln - das Fenster hielt stand und die Einbrecher entfernten sich ohne Beute in unbekannte Richtung.
Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
