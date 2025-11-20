PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nachtrag zur Pressemeldung vom 8. November: "Verpuffung in Zwei-Familienhaus"

Wipperfürth (ots)

Der 45-jährige Wipperfürther, der bei einer explosionsartigen Verpuffung am 8. November schwer verletzt wurde (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/6154178), ist am 17. November seinen Verletzungen erlegen. Die polizeilichen Ermittlungen zur Ursache der Verpuffung dauern an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

