Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auf winterglatter Fahrbahn von der Straße abgekommen

Bild-Infos

Download

Gummersbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagabend (20. November) wurde ein Autofahrer leicht verletzt. Der 19-Jährige aus Wiehl war gegen 18:25 Uhr mit seinem BMW auf der Beustenbachstraße in Richtung Niederrengse unterwegs. Im Verlauf einer Linkskurve kam er unweit der Ortschaft Hardt von der winterglatten Straße ab und landete im Straßengraben. Der Wiehler wurde leicht verletzt mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell