Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auf winterglatter Fahrbahn von der Straße abgekommen

  • Bild-Infos
  • Download

Gummersbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagabend (20. November) wurde ein Autofahrer leicht verletzt. Der 19-Jährige aus Wiehl war gegen 18:25 Uhr mit seinem BMW auf der Beustenbachstraße in Richtung Niederrengse unterwegs. Im Verlauf einer Linkskurve kam er unweit der Ortschaft Hardt von der winterglatten Straße ab und landete im Straßengraben. Der Wiehler wurde leicht verletzt mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 20.11.2025 – 10:35

    POL-GM: Nachtrag zur Pressemeldung vom 8. November: "Verpuffung in Zwei-Familienhaus"

    Wipperfürth (ots) - Der 45-jährige Wipperfürther, der bei einer explosionsartigen Verpuffung am 8. November schwer verletzt wurde (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/6154178), ist am 17. November seinen Verletzungen erlegen. Die polizeilichen Ermittlungen zur Ursache der Verpuffung dauern an. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 09:15

    POL-GM: Versuchter Einbruch in Supermarkt

    Marienheide (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (20. November) wollten Unbekannte in einen Lebensmittelmarkt an der Hauptstraße in Marienheide einbrechen. Die Kriminellen versuchten, die Tür eines Seiteneingangs aufzuhebeln und ins Gebäude zu gelangen. Ohne Erfolg - die Einbrecher zogen unverrichteter Dinge wieder ab. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 09:15

    POL-GM: Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte

    Reichshof (ots) - Am Mittwochmittag (19. November) fuhr ein 38-Jähriger aus Olsberg mit seinem Sprinter auf der Buchener Straße von Obersteimel in Fahrtrichtung Buchen. Gegen 13:35 Uhr kam es in einer Linkskurve zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Ford einer 36-jährigen Reichshoferin. Durch die Kollision trugen beide Personen leichte Verletzungen davon und wurden von Rettungskräften in umliegende ...

    mehr
