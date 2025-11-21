PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannte stehlen Pedelec

Engelskirchen (ots)

Kriminelle haben am Donnerstag (20. November) ein Pedelec gestohlen, das zwischen 15:45 Uhr und 16:50 Uhr an dem Fahrradständer vor einem Supermarkt in der Straße "Im Grengel" angeschlossen war. Auf der Videoaufzeichnung des Supermarktes ist ein Mann zu sehen, der das Pedelec um 15:48 Uhr aus dem Fahrradständer zieht und sich von dem Parkplatz entfernt. Der Mann hatte eine normale Statur und war mit einer schwarzen Jacke, einem beigefarbenen Pullover und schwarz-weißen Turnschuhen bekleidet. Dazu trug er eine schwarze Kappe. Gestohlen wurde ein weißes Pedelec des Herstellers Hercules, Typ Futura Fold I-10. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

