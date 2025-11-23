Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mopedfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gummersbach (ots)

Am Freitagabend (21. November, 18:40 Uhr) wollte ein 62-jähriger Gummersbacher mit seinem Audi von einem Parkplatz in die Gummersbacher Straße, Fahrtrichtung Niederseßmar, einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 42-jährigen Mopedfahrer, welcher auf der Gummersbacher Straße in Richtung Gummersbach unterwegs war. Bei dem Versuch abzubremsen und dem Auto auszuweichen, stürzte der Zweiradfahrer und rutschte in die Fahrerseite des Audis. Bei dem Sturz zog sich der 42-jährige Gummersbacher schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Verkehrsunfall ereignete sich unweit der Einmündung zur Straße "Zum Dellenfeld".

