PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mopedfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gummersbach (ots)

Am Freitagabend (21. November, 18:40 Uhr) wollte ein 62-jähriger Gummersbacher mit seinem Audi von einem Parkplatz in die Gummersbacher Straße, Fahrtrichtung Niederseßmar, einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 42-jährigen Mopedfahrer, welcher auf der Gummersbacher Straße in Richtung Gummersbach unterwegs war. Bei dem Versuch abzubremsen und dem Auto auszuweichen, stürzte der Zweiradfahrer und rutschte in die Fahrerseite des Audis. Bei dem Sturz zog sich der 42-jährige Gummersbacher schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Verkehrsunfall ereignete sich unweit der Einmündung zur Straße "Zum Dellenfeld".

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 11:06

    POL-GM: Jetzt noch für das Schuljahr 2026 an der Fachoberschule Polizei bewerben

    Oberbergischer Kreis (ots) - Ohne Abitur zur Polizei? Kein Problem! Wer 2026 mit dem Fachabitur Polizei bei der Polizei NRW beginnen möchte, kann sich jetzt noch bewerben. Die Bewerbungsfrist endet am 30. November 2025. Das Fachabitur Polizei richtet sich an Schülerinnen und Schüler mit mittlerem Bildungsabschluss (Fachoberschulreife) oder der Berechtigung zum ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 09:41

    POL-GM: Polizei zeigt Präsenz auf Weihnachtsmärkten

    Oberbergischer Kreis (ots) - Mit Beginn der Adventszeit finden im Oberbergischen Kreis vielerorts kleinere und größere Weihnachtsmärkte statt. Die Polizei rechnet wieder mit vielen Besucherinnen und Besuchern, die die festliche Atmosphäre, den Duft gebrannter Mandeln und eine Tasse Glühwein genießen möchten. Damit der Weihnachtsmarktbummel unbeschwert bleibt, wird die Polizei wie auch in den letzten Jahren auf den ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 09:40

    POL-GM: Unbekannte stehlen Pedelec

    Engelskirchen (ots) - Kriminelle haben am Donnerstag (20. November) ein Pedelec gestohlen, das zwischen 15:45 Uhr und 16:50 Uhr an dem Fahrradständer vor einem Supermarkt in der Straße "Im Grengel" angeschlossen war. Auf der Videoaufzeichnung des Supermarktes ist ein Mann zu sehen, der das Pedelec um 15:48 Uhr aus dem Fahrradständer zieht und sich von dem Parkplatz entfernt. Der Mann hatte eine normale Statur und war mit einer schwarzen Jacke, einem beigefarbenen Pullover ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren