Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Mopedfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt
Gummersbach (ots)
Am Freitagabend (21. November, 18:40 Uhr) wollte ein 62-jähriger Gummersbacher mit seinem Audi von einem Parkplatz in die Gummersbacher Straße, Fahrtrichtung Niederseßmar, einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 42-jährigen Mopedfahrer, welcher auf der Gummersbacher Straße in Richtung Gummersbach unterwegs war. Bei dem Versuch abzubremsen und dem Auto auszuweichen, stürzte der Zweiradfahrer und rutschte in die Fahrerseite des Audis. Bei dem Sturz zog sich der 42-jährige Gummersbacher schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Verkehrsunfall ereignete sich unweit der Einmündung zur Straße "Zum Dellenfeld".
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell