Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schmuck aus Einfamilienhaus gestohlen

Lindlar (ots)

Im Zeitraum vom 21. November, 18:20 Uhr, bis zum 22. November, 01:40 Uhr (Samstag), brachen Unbekannte das Kellerfenster eines Wohnhauses im Wupperweg auf. Im Wohnhaus öffneten und durchwühlten die Kriminellen dann Schränke und Schubladen und stahlen mehrere Schmuckstücke.

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

