Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Tageswohnungseinbruch in Bielstein

Wiehl (ots)

Im Höhenweg in Bielstein hebelten Unbekannte am Freitag (21. November) die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Die Kriminellen durchwühlten die Räumlichkeiten, öffneten Schränke, Schubladen und Kommoden und entkamen unerkannt. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld. Der Einbruch ereignete sich zwischen 17:15 Uhr und 19:20 Uhr.

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

