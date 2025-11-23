Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannte dringen in Firmen ein

Gummersbach (ots)

Im Tatzeitraum vom 21. November (Freitag), 16 Uhr, bis 23. November, 5:45 Uhr, schlugen Unbekannte in der Robert-Bosch-Straße in Windhagen ein rückwärtig gelegenes Fenster eines Firmengebäudes ein und gelangten in die Räumlichkeiten. Die Einbrecher durchwühlten die Werkstatt und die Büroräume. Ob die Kriminellen Beute machten, ist bislang noch unklar.

In den frühen Sonntagmorgenstunden (23. November, 2:38-3:20 Uhr) konnten sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einer Fabrikhalle in der Robert-Bosch-Straße verschaffen, indem sie eine Fensterscheibe an einer Fabrikhalle durchschlugen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob etwas gestohlen wurde.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

