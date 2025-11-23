PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Rettungshubschrauber nach Verkehrsunfall im Einsatz

Waldbröl (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B478 Brölstraße in Waldbröl wurde am frühen Sonntagabend (23.11.2025) ein 89-jähriger Eitorfer schwer verletzt. Gegen 16:50 Uhr war er mit seinem Pkw auf der Brölstraße in Fahrtrichtung Rupichteroth unterwegs. In Höhe der Ortschaft Rossenbach kam er auf schneeglatter Fahrbahn in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammen. Dabei wurde er in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde anschließend schwerverletzt mittels Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Bonn verbracht. Der Fahrer des Kleintransporters, ein 46-jähriger Stuttgarter, sowie sein 64-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Durch den Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 40.000EUR.

Die Brölstraße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Leitstelle
Telefon: 02261 8199-3333
E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 23.11.2025 – 11:30

    POL-GM: Zeuge verhindert Automatenaufbruch

    Bergneustadt (ots) - Am Freitagabend (21. November) gegen 21:30 Uhr bemerkte ein 57-jähriger Bergneustädter, wie ein Unbekannter versuchte, mittels eines Trennschleifers einen Zigarettenautomaten in der Straße "Sonnenkamp" zu öffnen. Der Bergneustädter ging auf den Unbekannten zu und sprach ihn an, worauf dieser in Richtung der Breslauer Straße davonging. Der Zeuge beschrieb den Unbekannten als männlich, ca. 30-40 ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 11:30

    POL-GM: Unbekannte dringen in Firmen ein

    Gummersbach (ots) - Im Tatzeitraum vom 21. November (Freitag), 16 Uhr, bis 23. November, 5:45 Uhr, schlugen Unbekannte in der Robert-Bosch-Straße in Windhagen ein rückwärtig gelegenes Fenster eines Firmengebäudes ein und gelangten in die Räumlichkeiten. Die Einbrecher durchwühlten die Werkstatt und die Büroräume. Ob die Kriminellen Beute machten, ist bislang noch unklar. In den frühen Sonntagmorgenstunden (23. ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 11:30

    POL-GM: Einbrecher im Mauspfad unterwegs

    Engelskirchen (ots) - Ein Unbekannter verschaffte sich am Donnerstag (20. November) zwischen 20 Uhr und 22 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus im Mauspfad in Loope, indem er das Fenster aufhebelte. Eine Überwachungskamera konnte eine vermummte Person videografieren, welche sich in den Räumlichkeiten bewegte. Ob der Einbrecher Beute machte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt die zentrale ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren