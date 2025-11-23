Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Rettungshubschrauber nach Verkehrsunfall im Einsatz

Waldbröl (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B478 Brölstraße in Waldbröl wurde am frühen Sonntagabend (23.11.2025) ein 89-jähriger Eitorfer schwer verletzt. Gegen 16:50 Uhr war er mit seinem Pkw auf der Brölstraße in Fahrtrichtung Rupichteroth unterwegs. In Höhe der Ortschaft Rossenbach kam er auf schneeglatter Fahrbahn in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammen. Dabei wurde er in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde anschließend schwerverletzt mittels Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Bonn verbracht. Der Fahrer des Kleintransporters, ein 46-jähriger Stuttgarter, sowie sein 64-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Durch den Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 40.000EUR.

Die Brölstraße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

