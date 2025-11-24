PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mehrere Autos in Waldbröl beschädigt - Zeugen gesucht

Waldbröl (ots)

Am Samstagabend (22. November) haben Unbekannte in Waldbröl mehrere Autos beschädigt und deren Reifen zerstochen. In der Homburger Straße bemerkte ein Zeuge gegen 22:25 Uhr die zerstochenen Reifen an einem Renault Traffic. Zwischen 17 und 23 Uhr zerstachen Unbekannte die Reifen eines im Eichbornweg abgestellten VW Golf und eines Smart Fortwo. In der Denkmalstraße wurde an den Reifen eines Mercedes-Benz Vito die Luft herausgelassen. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

