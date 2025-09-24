PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Gemütlicher Grillabend der Altersabteilung der Ortsfeuerwehr Helmstedt

Helmstedt (ots)

Am Dienstagabend (23.09.2025) traf sich die Altersabteilung der Ortsfeuerwehr Helmstedt zu einem geselligen Grillabend. Pünktlich um 18:00 Uhr begrüßte der Leiter der Altersabteilung, Philipp Eichler, die anwesenden Kameraden. Auch der stellvertretende Ortsbrandmeister, Jan Lachmann, war der Einladung gefolgt.

Unter dem neu errichteten Carport verbrachten die Teilnehmer einige angenehme Stunden in kameradschaftlicher Runde. Für das leibliche Wohl sorgte die Firma Löffelmann mit frisch Gegrilltem. Die Getränke wurden dankenswerterweise vom Förderverein der Feuerwehr Helmstedt bereitgestellt.

Bei guter Stimmung bot sich so reichlich Gelegenheit zum Austausch und zum gemeinsamen Fachsimpeln - ganz im Sinne der lebendigen Kameradschaft innerhalb der Feuerwehr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Helmstedt
Alexander Weis
Telefon: +49 5351 3802162
E-Mail: info@feuerwehr-helmstedt.de
Internet: https://www.feuerwehr-helmstedt.de/
Facebook: https://facebook.com/ofwhe

Original-Content von: Feuerwehr Helmstedt, übermittelt durch news aktuell

