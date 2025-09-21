Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Führungskräfte der Ortsfeuerwehr Helmstedt bilden sich in Haldensleben fort

Helmstedt (ots)

Helmstedt/Haldensleben. - Am vergangenen Wochenende nahmen die Führungskräfte der Ortsfeuerwehr Helmstedt an einem intensiven Fortbildungsseminar in Haldensleben teil. Die Wahl des Veranstaltungsortes hatte dabei einen besonderen Hintergrund: Haldensleben ist Partnerstadt von Helmstedt, sodass die Schulung zugleich ein Zeichen der gelebten Städtepartnerschaft war.

Im Mittelpunkt des Wochenendes standen Themen, die für die Arbeit in der Feuerwehr von wachsender Bedeutung sind. Neben methodischen Ansätzen der Erwachsenenbildung beschäftigten sich die Teilnehmenden mit Fragen der Menschenführung in der Feuerwehr sowie mit Strategien des Konfliktmanagements im Ehrenamt. Ziel war es, die Handlungssicherheit der Führungskräfte in alltäglichen wie auch in außergewöhnlichen Situationen weiter zu stärken.

Auch aktuelle Entwicklungen im Feuerwehrrecht wurden vorgestellt und diskutiert. Besonders mit Blick auf das Jahr 2026 nahm die Planung der Aus- und Fortbildung einen breiten Raum ein.

Abgerundet wurde das Seminar durch ein gemütliches Beisammensein beim Grillabend. Übernachtet wurde in einer nahegelegenen Jugendherberge, was zusätzlich für eine angenehme und kameradschaftliche Atmosphäre sorgte.

Ein besonderer Dank gilt der Feuerwehr Haldensleben für die herzliche Gastfreundschaft und die gute Unterstützung vor Ort.

