FW Helmstedt: LKW Brand auf der A2

16.09.2025, 19:48 Uhr; HE-West > Rennau, BAB2 Gemeldet wurde ein brennender LKW auf der BAB2 in Fahrtrichtung Hannover. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte der Auflieger des LKW zum Großteil in voller Ausdehnung. Umgehend wurde die Brandbekämpfung eingeleitet. Insgesamt wurden mehrere Trupps unter Atemschutz und Vornahme von drei Leitungen eingesetzt. Geladen hatte der LKW Leinsamen. Personen wurden nicht verletzt. Für die Dauer der Brandbekämpfung wurde die Autobahn voll gesperrt. Aktuell laufen Bergungsarbeiten, eine Fahrspur wurde bisher freigegeben. Die Bergungsarbeiten dauern an.

Ortsfeuerwehr Helmstedt, Emmerstedt, Büddenstedt; Dauer: ca. 3 Stunden; Einsatzleiter: Nils Nowak; Fotos: Feuerwehr Helmstedt

Original-Content von: Feuerwehr Helmstedt, übermittelt durch news aktuell