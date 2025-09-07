Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Sturzerkennung von Smartphone sorgt für Einsatz

Helmstedt (ots)

07.09.2025, 10:32 Uhr. Drillingskiefer, Helmstedt

Gemeldet wurde ein ausgelöster Notruf von einer Smartwatch / einem Smartphone im Bereich der Drillingskiefer im Wald. Ein Rettungswagen hatte die übermittelten GPS-Koordinaten bereits angefahren, jedoch niemanden vorgefunden. Um sicherzustellen dass kein Notfall vorlag, wurde die Feuerwehr zur Unterstützung angefordert. Der Brandmeister von Dienst erkundete den Bereich erneut zusammen mit dem Rettungsdienst und der Einsatzleitwagen ging in Bereitstellung zur weiteren Koordination von eventuell nachzufordernden Einsatzmitteln. Bei der Befragung etlicher Personen auf dem Waldweg wurde dem BvD dann ein gefundenes Handy übergeben. Im Verlaufe der Erkundung kam durch die Polizei die Rückmeldung, dass ein Jäger sein Handy vermisst. Hintergrund: am heutigen Sonntag fand sowohl der Lauftreff als auch ein Treffen von Jägern in dem Bereich statt. Über einen befreundeten Jäger konnte Kontakt mit dem Inhaber des Handys aufgenommen und darüber eindeutig bestätigt werden, dass kein Notfall vorliegt. Offenbar ist das Handy aus der Tasche gefallen, hat automatisch die Sturzerkennung ausgelöst und damit den Notruf mit GPS-Koordinaten informiert. Das Handy wurde übergeben und die Einsatzkräfte konnten zügig wieder einrücken.

Ortsfeuerwehr Helmstedt; Dauer: ca. 1 Stunde; Einsatzleiter: Alexander Weis; Fotos: Feuerwehr Helmstedt

Original-Content von: Feuerwehr Helmstedt, übermittelt durch news aktuell