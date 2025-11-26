PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GM: Autoscheibe eingeschlagen und Tasche geklaut

Wiehl (ots)

Zwischen 18 Uhr und 20:15 Uhr am Dienstag (25. November) haben Unbekannte bei einem in der Straße "Am Hans-Teich" geparkten VW Polo die Scheibe eingeschlagen. Die Diebe entwendeten eine schwarze Umhängetasche und ein Portmonee. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

