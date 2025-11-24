Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 40 Tonner landet im Graben

Lindlar (ots)

Am Montagmorgen (24. November) fuhr ein 40-jähriger Lkw-Fahrer auf der L299 in Richtung Obersteeg, als er gegen 05:15 Uhr kurz vor der Ortslage Köttingen von der Fahrbahn abkam und im Graben landete. Nach Angaben des Fahrers war ein Tier auf der Fahrbahn. Beim Versuch, diesem auszuweichen, kam es zu dem Unfall. Die L299 war für die Bergung des Lkw über mehrere Stunden bis etwa 12:30 Uhr gesperrt.

