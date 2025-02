Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit Verletzten - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (26.02.2025), gegen 07:50 Uhr, stießen eine 48-jährige Fahrerin und ein 49-jähriger Fahrer die Ampelkreuzung Rheinallee / Max-Pechstein-Straße / Rottstraße mit ihren Autos zusammen. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Außerdem erlitten die 48-Jährige und ihr 8-jähriger Sohn leichte Verletzungen. Sie wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Da der Unfallhergang unklar ist, suchen wir Zeugen. Haben Sie den Unfall beobachtet und können Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell