Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Hegaustraße - Kinder in bremsendem Bus gestürzt (01.12.2025)

Engen (ots)

Mehrere Kinder sind bei einem Unfall auf der Hegaustraße am Montagmittag verletzt worden. Kurz nach 13 Uhr passierte ein 53-Jähriger mit einem mit Schülern besetzten Linienbus die Bahnunterführung zur Hegaustraße. Vor dem Bus befanden sich zwei weitere Fahrzeuge. Auf Höhe einer Tankstelle bremste das vorausfahrende der beiden Autos um auf das Gelände abzubiegen, setzte seine Fahrt dann jedoch "spontan" in Richtung Singen fort. Infolge dessen mussten sowohl das Auto direkt vor dem Bus als auch der Bus bremsen, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Dabei kamen mehrere mitfahrende Schüler zu Fall und erlitten Verletzungen.

Sachdienliche Hinweise zu dem Unfall und Mitteilung über weitere Verletzte nimmt der Polizeiposten Engen, Tel. 07733 9409-0 entgegen.

