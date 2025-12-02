PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Hegaustraße - Kinder in bremsendem Bus gestürzt (01.12.2025)

Engen (ots)

Mehrere Kinder sind bei einem Unfall auf der Hegaustraße am Montagmittag verletzt worden. Kurz nach 13 Uhr passierte ein 53-Jähriger mit einem mit Schülern besetzten Linienbus die Bahnunterführung zur Hegaustraße. Vor dem Bus befanden sich zwei weitere Fahrzeuge. Auf Höhe einer Tankstelle bremste das vorausfahrende der beiden Autos um auf das Gelände abzubiegen, setzte seine Fahrt dann jedoch "spontan" in Richtung Singen fort. Infolge dessen mussten sowohl das Auto direkt vor dem Bus als auch der Bus bremsen, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Dabei kamen mehrere mitfahrende Schüler zu Fall und erlitten Verletzungen.

Sachdienliche Hinweise zu dem Unfall und Mitteilung über weitere Verletzte nimmt der Polizeiposten Engen, Tel. 07733 9409-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren