Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Food-Truck (29.11./01.12.2025)

Bräunlingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen ist ein unbekannter Täter in der "Niederwiesen" in einen auf dem Parkplatz eines Baumarktes abgestellten Imbisswagen eingebrochen. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem am Sonderpreis Baumarkt stehenden "Baba Grill Foodtruck". Im Inneren entwendete er die Kasse, in der sich etwas Wechselgeld befand.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität des Einbrechers nimmt das Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 83783-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

