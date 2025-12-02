Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck, K 5945

Lkr. Tuttlingen) Vorfahrt an einem Stoppschild missachtet: Ein Leichtverletzter und 6.000 Euro Sachschaden (01.12.2025)

Neuhausen ob Eck (ots)

Die Missachtung der Vorfahrt an einem Stoppschild hat am Montagnachmittag an der Einmündung vom TakeOff Gewerbepark zur Kreisstraße 5945 zu einem Verkehrsunfall geführt. Eine 50-jährige Frau wollte gegen 14:45 Uhr mit ihrem VW vom Gewerbepark kommend an der Einmündung nach links in Richtung Neuhausen ob Eck abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden Renault eines 35-Jährigen. Trotz Vollbremsung und Ausweichen konnte der Renault-Fahrer die Kollision nicht mehr verhindern und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus. Der Sachschaden belief sich auf etwa 6.000 Euro. Die Polizei sowie die Straßenmeisterei Spaichingen sperrten die Kreisstraße für die Dauer der Unfallaufnahme, bis etwa 17:15 Uhr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell