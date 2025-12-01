Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, B33, Lkr. Konstanz) Unbekannte beschmieren Lärmschutzwand (28.11./01.12.2025)

Allensbach, B33 (ots)

Über das vergangene Wochenende haben Unbekannte die Lärmschutzwand an der Bundesstraße 33 bei Allensbach beschmiert. Auf Höhe einer Klinik hinterließen sie über eine Länge von etwa 24 Metern einen ungefähr zwei Meter hohen Schriftzug in schwarzer und roter Lackfarbe. Die Höhe des dadurch verursachten Schadens ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der unbekannten Täter nimmt der Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533 99700-0 entgegen.

