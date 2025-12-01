POL-KN: (Allensbach, B33, Lkr. Konstanz) Unbekannte beschmieren Lärmschutzwand (28.11./01.12.2025)
Allensbach, B33 (ots)
Über das vergangene Wochenende haben Unbekannte die Lärmschutzwand an der Bundesstraße 33 bei Allensbach beschmiert. Auf Höhe einer Klinik hinterließen sie über eine Länge von etwa 24 Metern einen ungefähr zwei Meter hohen Schriftzug in schwarzer und roter Lackfarbe. Die Höhe des dadurch verursachten Schadens ist noch nicht bekannt.
Sachdienliche Hinweise auf die Identität der unbekannten Täter nimmt der Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533 99700-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell