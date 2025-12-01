PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, B33, Lkr. Konstanz) Unbekannte beschmieren Lärmschutzwand (28.11./01.12.2025)

Allensbach, B33 (ots)

Über das vergangene Wochenende haben Unbekannte die Lärmschutzwand an der Bundesstraße 33 bei Allensbach beschmiert. Auf Höhe einer Klinik hinterließen sie über eine Länge von etwa 24 Metern einen ungefähr zwei Meter hohen Schriftzug in schwarzer und roter Lackfarbe. Die Höhe des dadurch verursachten Schadens ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der unbekannten Täter nimmt der Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533 99700-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren