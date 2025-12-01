Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Einbruch in der Hewenstraße (28.11.2025)

Engen (ots)

Bargeld und Wertsachen hat ein Unbekannter bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Hewenstraße am Freitag erbeutet. Im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 20.30 Uhr verschaffte sich der Unbekannte über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung des Mehrfamilienhauses. In den Innenräumen durchsuchte er sämtliche Zimmer und Schränke und fand dabei Bargeld und Schmuck, den er mitnahm.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Hewenstraße beobachtet haben oder die sonst Hinweise auf den Einbrecher geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Revier Singen zu melden.

Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Sicherungsempfehlungen, damit man sich ausreichend gegen Einbruch schützen kann. Termine kann man bei den Beratungsstellen des Polizeipräsidiums Konstanz vereinbaren - für den Landkreis Konstanz unter der Tel. 07531 995-1044.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell