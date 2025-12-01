POL-KN: (Brigachtal, Überauchen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto touchiert Steinmauer (28.11.2025)
BRigachtal, Überauchen (ots)
Am Freitagabend hat sich auf der Vorbergstraße ein Unfall ereignet. Gegen 22 Uhr fuhr ein 38-Jähriger mit einem Mercedes CLA auf der Bondelstraße in Richtung Brigachtal-Überauchen. Auf Höhe der Kreuzung Bondelstraße/Vorbergstraße kam der Mann mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte infolgedessen die Steinmauer einer Grundstücksbegrenzung. Anschließend setzte er seine Fahrt jedoch noch bis zur Einmündung zur Straße "Im Grünwinkel" fort. Im Rahmen der Unfallaufnahme äußerte der 38-Jährige einem Tier ausgewichen zu sein. Zudem gab er an, zuvor Alkohol getrunken zu haben. Ein Test ergab schließlich einen Wert von über einem Promille.
Die Höhe des an der Steinmauer entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.
Rückfragen bitte an:
Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell