Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Brigachtal, Überauchen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto touchiert Steinmauer (28.11.2025)

BRigachtal, Überauchen (ots)

Am Freitagabend hat sich auf der Vorbergstraße ein Unfall ereignet. Gegen 22 Uhr fuhr ein 38-Jähriger mit einem Mercedes CLA auf der Bondelstraße in Richtung Brigachtal-Überauchen. Auf Höhe der Kreuzung Bondelstraße/Vorbergstraße kam der Mann mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte infolgedessen die Steinmauer einer Grundstücksbegrenzung. Anschließend setzte er seine Fahrt jedoch noch bis zur Einmündung zur Straße "Im Grünwinkel" fort. Im Rahmen der Unfallaufnahme äußerte der 38-Jährige einem Tier ausgewichen zu sein. Zudem gab er an, zuvor Alkohol getrunken zu haben. Ein Test ergab schließlich einen Wert von über einem Promille.

Die Höhe des an der Steinmauer entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

