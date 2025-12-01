VS-Schwenningen (ots) - In der Nacht auf Montag ist ein Unbekannter in das Gemeindehaus der Evangelischen Pfingstgemeinde Maranata in der Staufenstraße eingebrochen. Gegen 02.30 Uhr drang der Täter über ein Fenster in das Gebäude ein. In den Innenräumen brach er sämtliche Schränke und Türen auf, ob er dabei ...

mehr