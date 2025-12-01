Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrer bei Unfall auf der Industriestraße verletzt (29.11.2025)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Industriestraße am Samstagmittag verletzt worden. Ein 57-jähriger Mercedesfahrer war aus Richtung Bahnhof kommend auf der Industriesraße unterwegs. Auf Höhe einer Firma bog er nach links ab und übersah dabei einen entgegenkommenden 31 Jahre alten Radfahrer. Der Wagen erfasste den Mann, der infolgedessen auf die Straße stürzte und sich Verletzungen zuzog. Er kam zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Fahrrad des 31-Jährigen "erlitt" Totalschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro, der Schaden am Mercedes betrug einige hundert Euro.

