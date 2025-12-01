Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung auf dem Parkplatz des "Top Ten" (29.11.2025)

Singen (ots)

In der Nacht auf Samstag ist es auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Otto-Hahn-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehrere Personen gekommen. Gegen drei Uhr geriet ein 19-Jähriger mit einer fünfköpfigen Personengruppe in Streit, in dessen Verlauf die unbekannten Männer auf ihn einschlugen und anschließend mit einem Auto flüchteten.

Der 19-Jährige erlitt dabei Verletzungen und kam zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Zu den Kontrahenten des jungen Mannes ist lediglich bekannt, dass vier der Unbekannten etwa 16-18 Jahre alt waren und ein weiterer ungefähr 50-jährig.

Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell