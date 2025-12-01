POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung auf dem Parkplatz des "Top Ten" (29.11.2025)
Singen (ots)
In der Nacht auf Samstag ist es auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Otto-Hahn-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehrere Personen gekommen. Gegen drei Uhr geriet ein 19-Jähriger mit einer fünfköpfigen Personengruppe in Streit, in dessen Verlauf die unbekannten Männer auf ihn einschlugen und anschließend mit einem Auto flüchteten.
Der 19-Jährige erlitt dabei Verletzungen und kam zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.
Zu den Kontrahenten des jungen Mannes ist lediglich bekannt, dass vier der Unbekannten etwa 16-18 Jahre alt waren und ein weiterer ungefähr 50-jährig.
Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.
