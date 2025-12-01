Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf dem Kreisverkehr am Berliner Platz - Autofahrer übersieht Radler (30.11.2025)

Singen (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall am Kreisverkehr Berliner Platz am Sonntagabend verletzt worden. Kurz vor 21 Uhr verließ ein 21-jähriger Renault-Fahrer den Kreisel in Richtung Industriegebiet und übersah dabei einen 42 Jahre alten Radler, der die "Zolltafel" zeitgleich auf dem Radweg überquerte. Der Renault erfasste den Mann, der infolgedessen gegen die Motorhaube prallte und zu Fall kam. Dabei erlitt er Verletzungen, die durch die Besatzung eines Rettungswagens versorgt wurden.

