Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung Praxedisstraße/Mezgerwaidring - Polizei sucht Zeugen! (30.11.2025)

Radolfzell (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich in der Nacht auf Sonntag an der Einmündung Praxedisstraße/Mezgerwaidring ereignet hat. Gegen 10 Uhr teilte ein Anwohner mit, dass es in der Nacht/ in den Morgenstunden im Bereich der Einmündung zu einem Unfall gekommen sein muss, da an einem neben der Fahrbahn stehenden Baum Unfallspuren zu sehen seien und daneben ein abgerissener Kühlergrill und ein Kennzeichenschild am Boden liegen. Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich, dass die Fahrzeugteile von einem weißen VW Golf stammten, der beim Abbiegen vom Mezgerwaidring auf die Praxedisstraße den Baum touchierte und anschließend flüchtete.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls und Personen, die sonst sachdienliche Hinweise dazu machen können, sich unter der Tel. 07732 95066-0 beim Revier Radolfzell zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell