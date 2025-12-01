Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Landkreis Tuttlingen) Unbekannte entwenden drei Sätze Reifen aus Tiefgaragen: Polizei bittet um Hinweise (27./28.11.2025)

Trossingen (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag bis Freitag haben Unbekannte insgesamt drei Sätze Sommerreifen aus zwei Tiefgaragen entwendet. Zunächst kamen am 27.11.2025, zwischen 7:00 Uhr und 15:00 Uhr, in der Tiefgarage einer Wohnanlage in der Straße "Am Stadtgarten" vier Kompletträder abhanden. Nur einen Tag später meldeten Anwohner in der Sängerstraße, dass im Zeitraum von 5:45 Uhr bis 19:00 Uhr insgesamt acht Sommerreifen wegkamen. Hier fiel Zeugen am Freitagmorgen ein weißes Auto mit französischem Kennzeichen auf, das sich vermutlich unberechtigt in der Tiefgarage aufgehalten hatte. Weitere Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 93180, entgegen.

