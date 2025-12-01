PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Landkreis Tuttlingen) Unbekannte entwenden drei Sätze Reifen aus Tiefgaragen: Polizei bittet um Hinweise (27./28.11.2025)

Trossingen (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag bis Freitag haben Unbekannte insgesamt drei Sätze Sommerreifen aus zwei Tiefgaragen entwendet. Zunächst kamen am 27.11.2025, zwischen 7:00 Uhr und 15:00 Uhr, in der Tiefgarage einer Wohnanlage in der Straße "Am Stadtgarten" vier Kompletträder abhanden. Nur einen Tag später meldeten Anwohner in der Sängerstraße, dass im Zeitraum von 5:45 Uhr bis 19:00 Uhr insgesamt acht Sommerreifen wegkamen. Hier fiel Zeugen am Freitagmorgen ein weißes Auto mit französischem Kennzeichen auf, das sich vermutlich unberechtigt in der Tiefgarage aufgehalten hatte. Weitere Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 93180, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren