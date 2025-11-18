Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Mehrere Einbrüche beschäftigen die Reinbeker Kriminalpolizei

Ratzeburg (ots)

18.11.2025 | Kreis Stormarn | 17.11.2025 - Reinbek

Die Reinbeker Kriminalpolizei ermittelt derzeit in drei Fällen von Einbrüchen in den Straßen Kückallee und Schillerstraße.

Am 17.11.2025 kam es im Zeitraum von 17.00 Uhr bis 20.10 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Kückallee. Unbekannte Täter drangen über die gewaltsam geöffnete Trassentür in die Erdgeschosswohnung ein und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Während der Tatortaufnahme bemerkte man, dass auch in die derzeit unbewohnte Nachbarwohnung im Erdgeschoss eingebrochen worden war. Auch hielt die Terrassentür der Gewalteinwirkung nicht Stand. Der Tatzeitraum kann nur vage zwischen dem 14.11.2025 und dem 17.11.2025 eingegrenzt werden. Ob ein Tatzusammenhang besteht ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. In den beiden Fällen aber erlangten die Diebe Schmuck in noch unbekannter Höhe.

Auch in der Schillerstraße drangen die Einbrecher über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in ein Einfamilienhaus ein. Sie nutzten dafür die Abwesenheit der Bewohner zwischen 11.00 Uhr und 18.30 Uhr aus. Die Räumlichkeiten wurden ebenfalls durchsucht und auch hier erlangten die Täter Schmuck.

Zeugen, die in den genannten Bereichen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0 oder per Email unter Reinbek.KPSt@polizei.landsh.de melden.

