Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbrecher erlangten Schmuck - Wer kann Hinweise geben?

Ratzeburg (ots)

18.11.2025 | Kreis Stormarn | 17.11.2025 - Siek

Gestern Nachmittag kam es in der Straße Lehmsol in Siek zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus.

Unbekannten Täter nutzten zwischen 15.45 Uhr und 20.15 Uhr die Abwesenheit des Bewohners aus, um über die gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Wohnhaus zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen erlangten sie Schmuck in noch unbekannter Höhe.

Die Ahrensburger Kriminalpolizei sucht Zeugen. Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht habe, melde sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

