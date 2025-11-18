PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zweiradkontrolle am Morgen in Reinfelder Bahnhofsnähe

Ratzeburg (ots)

18.11.2025 | Kreis Stormarn | 17.11.2025 - Reinfeld

Gestern Morgen, zwischen 06.45 Uhr und 07.15 Uhr kontrollierten die Beamten der Reinfelder Polizeistation den Fahrzeugverkehr am Kreisverkehr in Bahnhofsnähe. Denn hier ereigneten sich in diesem Jahr bereits acht Verkehrsunfälle.

Ihr Augenmerk lag dort insbesondere auf Zweiradfahrer; Pendler und Schüler die mit ihren Fahrrädern, E-Scootern und Pedelecs unterwegs waren.

In dem kurzen Kontrollzeitraum wurden drei Schüler sowie ein Berufstätiger festgestellt, die mit ihren Fahrrädern oder E-Scootern ohne Licht unterwegs waren. Sie mussten anschließend schieben und erhielten ein Verwarngeld.

Mehrmals wurden auch Gespräche mit Jugendlichen geführt und dabei auf riskantes Verhalten hingewiesen, denn Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit sind das A und O. Wer sich in der Morgendämmerung im Straßenverkehr dunkel gekleidet bewegt, dabei die Kapuze tief ins Gesicht zieht und sich akustisch mittels EarPods von der Außenwelt abkoppelt, vertraut vollends den übrigen Verkehrsteilnehmern.

Es wurden weiter teils schwere Handtaschen am Lenker der Zweiräder festgestellt. Rucksäcke, im Idealfall mit retroreflektierenden Streifen, sind hier die bessere Wahl.

Die Polizei wird in den nächsten Tagen vermehrt derartige Verkehrskontrollen u.a. im Stadtgebiet Reinfeld durchführen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

