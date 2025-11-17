PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Aus Fehlern nichts gelernt....

POL-RZ: Aus Fehlern nichts gelernt....
  • Bild-Infos
  • Download

Ratzeburg (ots)

17.11.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 14.11.2025 - Gudow

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 14.11.2025 auf der A24, auf dem Rastplatz Gudow in Fahrtrichtung Berlin wurden die Beamten des Polizei-Autobahnreviers Ratzeburg auf ein polnisches Gespann aufmerksam und nahmen es genauer unter die Lupe.

Der 49-jährige Pole händigte den Beamten noch freudestrahlend einen Nachweis über eine kurz zuvor durchgemachte Kontrolle auf der A7 aus, wohl in der Hoffnung, dass er dieser erneuten Kontrolle schneller entkommen könne.

Doch aus dem vorgelegten Kontrollnachweis ergab sich, dass seine zulässige Achslast sowie das zulässige Gesamtgewicht von seinem Zugfahrzeug und Trailer beanstandet wurden. Er wurde zur Zahlung einer Sicherheitsleistung von 410 Euro aufgefordert. Außerdem wurde ihm ausdrücklich die Weiterfahrt mit seinem jetzigen Gespann untersagt.

Doch der Fahrer ignorierte dieses Verbot, und setzte seine Fahrt genauso beladen weiter fort in Richtung Berlin, bis zur Kontrollstelle in Gudow.

Nun allerdings musste der 49-Jährige unter den Augen der Beamten Um- und Abladen. Doch damit nicht genug, die Zahlung einer Geldbuße als Sicherheitsleistung wurde auf 600 Euro angehoben.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 11:41

    POL-RZ: Brand auf einem Firmengelände

    Ratzeburg (ots) - 17.11.2025 | Kreis Stormarn | 15.11.2025 - Bargteheide Am vergangenen Samstagabend (15.11.2025), gegen 20.10 Uhr, kam es zu einem Brand auf einem Firmengelände in der Heinrich-Hertz-Straße in Bargteheide. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen brach auf dem Firmengelände eines Autohändlers aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Dieses breitete sich anschließend auf die Außenwand einer ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 11:16

    POL-RZ: Einbruch in der Nacht - Kriminalpolizei ermittelt

    Ratzeburg (ots) - 17.11.2025 | Kreis Stormarn | 14.11.2025 - Großhansdorf In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (14.11.2025) ist es im Roseneck in Großhansdorf zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Die Bewohnerin des Hauses nahm zwischen 02.30 Uhr und 02.50 Uhr ungewöhnliche Geräusche wahr, ging diesen aber nicht unmittelbar nach. Erst im Laufe des Tages bemerkte sie, dass unbekannte Täter über ein ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 10:19

    POL-RZ: Festnahme nach versuchtem Einbruch

    Ratzeburg (ots) - Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 17.11.2025 | Kreis Stormarn | 16.11.2025 - Ahrensburg Am Sonntagmorgen (16.11.2025), gegen 08.10 Uhr, nahmen Einsatzkräfte der Ahrensburger Polizei einen Tatverdächtigen nach einem versuchten Einbruch fest. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurden Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Stormarnstraße in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren