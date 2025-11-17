Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in der Nacht - Kriminalpolizei ermittelt

Ratzeburg (ots)

17.11.2025 | Kreis Stormarn | 14.11.2025 - Großhansdorf

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (14.11.2025) ist es im Roseneck in Großhansdorf zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Die Bewohnerin des Hauses nahm zwischen 02.30 Uhr und 02.50 Uhr ungewöhnliche Geräusche wahr, ging diesen aber nicht unmittelbar nach.

Erst im Laufe des Tages bemerkte sie, dass unbekannte Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster im Keller in die Kellerräume des Hauses eingedrungen waren und diese nach Wertgegenständen durchsucht haben. Angaben zur Art und Höhe des Stehlguts können noch nicht gemacht werden.

Die Ahrensburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht habe, melde sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email an Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell