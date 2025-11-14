Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch

Ratzeburg (ots)

14.11.2025 | Kreis Stormarn | 13.11.2025 - Reinbek

Donnerstagabend (13.11.2025) brachen zwei bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Jahnckeweg in Reinbek ein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben könnten.

Nach aktuellem Ermittlungsstand ereignete sich die Tat zwischen 17.30 und 17.40 Uhr während in Abwesenheit der Bewohner. Die Einbrecher verschafften sich über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt in das Haus und durchsuchten etliche Räume. Angaben zur Art und Höhe des Stehlguts können noch nicht gemacht werden.

Die Reinbeker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 040/727707-0 oder per Email unter Reinbek.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell