POL-RZ: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch

Ratzeburg (ots)

13.11.2025 | Kreis Stormarn | 11.-12.11.2025 - Ahrensburg

Gestern (12.11.2025) ist es im Weidenstieg in Ahrensburg zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte gekommen.

Während der Abwesenheit der Bewohner, zwischen dem 11.11.2025, 16.00 Uhr und dem 12.11.2025, 07.45 Uhr, drangen unbekannte Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten des Hauses ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Angaben zur Art und Höhe des Stehlguts können noch nicht gemacht werden.

Die Ahrensburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht habe, melde sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email an Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de

