POL-RZ: Alkoholisierter Mann fährt in parkendes Auto

Ratzeburg (ots)

10.11.2025 | Kreis Stormarn | 10.11.2025 - Steinfeld / Feldhorst

In der Nacht von Sonntag zu Montag ereignete sich in der Gemeinde Feldhorst ein Verkehrsunfall mit einem offenbar alkoholisierten Autofahrer. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Am 10.11.2025 gegen 01:25 Uhr soll ein 22-jähriger Deutscher aus dem Kreis Stormarn mit einem Audi die Kreisstraße 2 aus Richtung Bad Segeberg kommend in Richtung Bad Oldesloe befahren haben. In der Ortslage Steinfeld sei er aus bislang ungeklärter Ursache auf einen am Straßenrand geparkten PKW aufgefahren. Der Mann blieb unverletzt. Die Sachschadenshöhe dürfte schätzungsweise im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.

Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen Atemalkoholgeruch bei dem jungen Autofahrer wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten, dass der Mann vor Fahrtantritt möglicherweise Alkohol konsumiert haben könnte. Er ergab einen vorläufigen Wert von 1,46 Promille. Daraufhin ordneten die Einsatzkräfte eine Blutprobenentnahme an und stellten den Führerschein des Audi-Fahrers sicher.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

