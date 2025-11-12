PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand eines Geschäftshauses

Ratzeburg (ots)

12.11.2025 | Kreis Stormarn | 12.11.2025 - Reinbek

Heute Morgen kam es zu einem Brand in einem Lebensmittelmarkt in der Straße "Am Ladenzentrum" in Reinbek. Es entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 02.30 Uhr wurde der Brand in dem Geschäftshaus von Anwohnern gemeldet. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr begannen umgehend mit den Löscharbeiten. Diese dauerten ca. zwei Stunden an.

Warum das Feuer ausbrach, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Die Reinbeker Kriminalpolizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Brandortes gemacht haben. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 040/727707-0 oder per Email an Reinbek.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 14:58

    POL-RZ: 13-Jährige angefahren - Zeugen für Unfallflucht gesucht

    Ratzeburg (ots) - 10.11.2025 | Kreis Stormarn | 08.11.2025 - Großhansdorf Auf dem Wöhrendamm in Großhansdorf kam es am vergangenen Samstag (08.11.2025, gegen 12.45 Uhr) zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 13-jährigen Radfahrerin und einem PKW. Derzeitigen Erkenntnissen nach soll das Kind die Ampelanlage bei Grünlicht im Wöhrendamm überquert haben und dabei von einem Auto touchiert worden sein. Das Mädchen ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 11:57

    POL-RZ: Alkoholisierter Mann fährt in parkendes Auto

    Ratzeburg (ots) - 10.11.2025 | Kreis Stormarn | 10.11.2025 - Steinfeld / Feldhorst In der Nacht von Sonntag zu Montag ereignete sich in der Gemeinde Feldhorst ein Verkehrsunfall mit einem offenbar alkoholisierten Autofahrer. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Am 10.11.2025 gegen 01:25 Uhr soll ein 22-jähriger Deutscher aus dem Kreis Stormarn mit einem Audi die Kreisstraße 2 aus Richtung Bad Segeberg kommend in ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 11:43

    POL-RZ: Mehrere versuchte Einbrüche in Glinde und Oststeinbek

    Ratzeburg (ots) - 10.11.2025 | Kreis Stormarn | 07.11.2025 - Glinde / Oststeinbek Gleich drei Mal haben unbekannte Täter versucht am Freitag (07. November 2025) in Häuser einzubrechen. Zum Glück hielten die Fenster und Türen stand. In der Straße Albert Ihle in Glinde machten sich die Täter in der Zeit zwischen 12.45 Uhr und 17.45 Uhr an der Terrassentür des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren