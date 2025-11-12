Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand eines Geschäftshauses

Ratzeburg (ots)

12.11.2025 | Kreis Stormarn | 12.11.2025 - Reinbek

Heute Morgen kam es zu einem Brand in einem Lebensmittelmarkt in der Straße "Am Ladenzentrum" in Reinbek. Es entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 02.30 Uhr wurde der Brand in dem Geschäftshaus von Anwohnern gemeldet. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr begannen umgehend mit den Löscharbeiten. Diese dauerten ca. zwei Stunden an.

Warum das Feuer ausbrach, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Die Reinbeker Kriminalpolizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Brandortes gemacht haben. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 040/727707-0 oder per Email an Reinbek.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell