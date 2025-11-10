Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: 13-Jährige angefahren - Zeugen für Unfallflucht gesucht

Ratzeburg (ots)

10.11.2025 | Kreis Stormarn | 08.11.2025 - Großhansdorf

Auf dem Wöhrendamm in Großhansdorf kam es am vergangenen Samstag (08.11.2025, gegen 12.45 Uhr) zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 13-jährigen Radfahrerin und einem PKW. Derzeitigen Erkenntnissen nach soll das Kind die Ampelanlage bei Grünlicht im Wöhrendamm überquert haben und dabei von einem Auto touchiert worden sein. Das Mädchen stürzte. Ohne anzuhalten, sei der oder die Autofahrerin in Richtung Papenwisch davongefahren. Das Kind blieb leicht verletzt zurück. Es soll sich um einen dunklen PKW gehandelt haben. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sucht Zeugen. Hinweise und Angaben zu der Fahrerin oder dem Fahrer des Pkw nehmen die Beamten der Polizeistation Großhansdorf unter der Telefonnummer 04102/4565-0 oder per Email an Grosshansdorf.Pst@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell