PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand eines Pkw - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

13.11.2025 | Kreis Stormarn | 13.11.2025 - Glinde

Heute Morgen, gegen 00.50 Uhr kam es in der Mühlenstraße in Glinde zum Brand eines geparkten Fahrzeuges, ein VW Passat.

Durch die Hitzeeinwirkung wurden ein weiterer Pkw (Seat Leon) in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt.

Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden.

Personen wurden nicht verletzt.

Die Reinbeker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die beschädigte Fahrzeuge, ein VW Passat sowie ein Seat Leon, wurde zur weiteren Spurensicherung beschlagnahmt.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0 oder per Email unter Reinbek.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 08:28

    POL-RZ: Pkw-Diebstahl - Wer kann Hinweise geben?

    Ratzeburg (ots) - 13.11.2025 | Kreis Stormarn | 11.-12.11.20325 - Glinde Im Zeitraum von Dienstag, 11.11.2025, 21.30 Uhr bis Mittwoch, 12.11.2025, 08.30 Uhr wurde ein schwarzer KIA Sorento in der Arthur-Christiansen-Straße in Glinde entwendet. Das Fahrzeug mit Oldesloer Kennzeichen stand zuvor in einem Carport, auf einem Privatgrundstück. Wer sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges geben kann oder ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 08:01

    POL-RZ: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch

    Ratzeburg (ots) - 13.11.2025 | Kreis Stormarn | 11.-12.11.2025 - Ahrensburg Gestern (12.11.2025) ist es im Weidenstieg in Ahrensburg zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte gekommen. Während der Abwesenheit der Bewohner, zwischen dem 11.11.2025, 16.00 Uhr und dem 12.11.2025, 07.45 Uhr, drangen unbekannte Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten des Hauses ein und durchsuchten es nach ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 10:03

    POL-RZ: Brand eines Geschäftshauses

    Ratzeburg (ots) - 12.11.2025 | Kreis Stormarn | 12.11.2025 - Reinbek Heute Morgen kam es zu einem Brand in einem Lebensmittelmarkt in der Straße "Am Ladenzentrum" in Reinbek. Es entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Personen wurden nicht verletzt. Gegen 02.30 Uhr wurde der Brand in dem Geschäftshaus von Anwohnern gemeldet. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr begannen umgehend mit den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren