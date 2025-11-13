Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand eines Pkw - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

13.11.2025 | Kreis Stormarn | 13.11.2025 - Glinde

Heute Morgen, gegen 00.50 Uhr kam es in der Mühlenstraße in Glinde zum Brand eines geparkten Fahrzeuges, ein VW Passat.

Durch die Hitzeeinwirkung wurden ein weiterer Pkw (Seat Leon) in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt.

Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden.

Personen wurden nicht verletzt.

Die Reinbeker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die beschädigte Fahrzeuge, ein VW Passat sowie ein Seat Leon, wurde zur weiteren Spurensicherung beschlagnahmt.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0 oder per Email unter Reinbek.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

