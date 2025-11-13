Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Pkw-Diebstahl - Wer kann Hinweise geben?

Ratzeburg (ots)

13.11.2025 | Kreis Stormarn | 11.-12.11.20325 - Glinde

Im Zeitraum von Dienstag, 11.11.2025, 21.30 Uhr bis Mittwoch, 12.11.2025, 08.30 Uhr wurde ein schwarzer KIA Sorento in der Arthur-Christiansen-Straße in Glinde entwendet.

Das Fahrzeug mit Oldesloer Kennzeichen stand zuvor in einem Carport, auf einem Privatgrundstück.

Wer sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges geben kann oder verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht habe, melde sich bei den ermittelnden Beamten der Ratzeburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 04541/809-0 oder per Email unter Ratzeburg.KPSt@polizei.landsh.de

