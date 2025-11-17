Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Bewohnerin bei Wohnungsbrand verletzt

Ratzeburg (ots)

17.11.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 15.11.2025 - Schwarzenbek

Am Samstagnachmittag (15.11.2025), gegen 13.00 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Pirschgang in Schwarzenbek.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr stand die Wohnung im Hochparterre bereits im Vollbrand. Eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Wohnungen konnte verhindert werden.

Die 74-jährige Bewohnerin der Wohnung zog sich leichte Verbrennungen sowie eine Rauchgasintoxikation zu und wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen dauern an. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden wird auf ca. 150.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell