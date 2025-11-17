PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Bewohnerin bei Wohnungsbrand verletzt

Ratzeburg (ots)

17.11.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 15.11.2025 - Schwarzenbek

Am Samstagnachmittag (15.11.2025), gegen 13.00 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Pirschgang in Schwarzenbek.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr stand die Wohnung im Hochparterre bereits im Vollbrand. Eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Wohnungen konnte verhindert werden.

Die 74-jährige Bewohnerin der Wohnung zog sich leichte Verbrennungen sowie eine Rauchgasintoxikation zu und wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen dauern an. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden wird auf ca. 150.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 13:00

    POL-RZ: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch

    Ratzeburg (ots) - 14.11.2025 | Kreis Stormarn | 13.11.2025 - Reinbek Donnerstagabend (13.11.2025) brachen zwei bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Jahnckeweg in Reinbek ein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben könnten. Nach aktuellem Ermittlungsstand ereignete sich die Tat zwischen 17.30 und 17.40 Uhr während in Abwesenheit der Bewohner. Die ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 09:47

    POL-RZ: Brand eines Pkw - Zeugen gesucht

    Ratzeburg (ots) - 13.11.2025 | Kreis Stormarn | 13.11.2025 - Glinde Heute Morgen, gegen 00.50 Uhr kam es in der Mühlenstraße in Glinde zum Brand eines geparkten Fahrzeuges, ein VW Passat. Durch die Hitzeeinwirkung wurden ein weiterer Pkw (Seat Leon) in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt. Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Reinbeker ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 08:28

    POL-RZ: Pkw-Diebstahl - Wer kann Hinweise geben?

    Ratzeburg (ots) - 13.11.2025 | Kreis Stormarn | 11.-12.11.20325 - Glinde Im Zeitraum von Dienstag, 11.11.2025, 21.30 Uhr bis Mittwoch, 12.11.2025, 08.30 Uhr wurde ein schwarzer KIA Sorento in der Arthur-Christiansen-Straße in Glinde entwendet. Das Fahrzeug mit Oldesloer Kennzeichen stand zuvor in einem Carport, auf einem Privatgrundstück. Wer sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges geben kann oder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren