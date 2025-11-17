Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Festnahme nach versuchtem Einbruch

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

17.11.2025 | Kreis Stormarn | 16.11.2025 - Ahrensburg

Am Sonntagmorgen (16.11.2025), gegen 08.10 Uhr, nahmen Einsatzkräfte der Ahrensburger Polizei einen Tatverdächtigen nach einem versuchten Einbruch fest. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurden Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Stormarnstraße in Ahrensburg auf zwei unbekannte Männer aufmerksam, die versucht haben sollen, gewaltsam in eine Wohnung einzudringen. Als die Beamten nach diesem Hinweis in der Stormarnstraße eintrafen und von den zwei Unbekannten wahrgenommen wurden, ergriffen diese zu Fuß die Flucht. Einer Streifenwagenbesatzung gelang es im Rahmen der Fahndung einen 22-jährigen Deutschen vorläufig festzunehmen. Die weitere tatverdächtige Person ist weiterhin flüchtig. Die Überprüfung der Personalien des tatverdächtigen Hamburgers ergab eine Ausschreibungen zur Festnahme. Der Festgenommene wurde mit einem Haftbefehl des Amtsgerichts Hamburg-Harburg gesucht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in Schleswig-Holstein wurde der 22-Jährige einer Justizvollzugsanstalt in Hamburg überstellt. Nach dem noch flüchtigen zweiten Tatverdächtigen wird weiterhin gesucht. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email unter Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian Pressesprecher/in der Polizeidirektion Ratzeburg

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell