POL-RZ: Brand auf einem Firmengelände

17.11.2025 | Kreis Stormarn | 15.11.2025 - Bargteheide

Am vergangenen Samstagabend (15.11.2025), gegen 20.10 Uhr, kam es zu einem Brand auf einem Firmengelände in der Heinrich-Hertz-Straße in Bargteheide.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen brach auf dem Firmengelände eines Autohändlers aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Dieses breitete sich anschließend auf die Außenwand einer Lagerhalle eines angrenzenden Fliesenhandels aus.

Der Brandort wurde durch die ermittelnden Kriminalpolizei beschlagnahmt, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

