POL-RZ: Einbrecher von Bewohner gestört und vertrieben

Ratzeburg (ots)

18.11.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 14.11.2025 - Ratzeburg

Bereits am vergangenen Freitag (14.11.2025) kam es zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Lübecker Straße in Ratzeburg. Dabei wurden die unbekannten Täter von einen Bewohner gestört und ergriffen ohne Beute die Flucht. Die ermittelnde Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Gegen 16.00 Uhr versuchten zwei Tatverdächtige durch das gewaltsame Öffnen der Terrassentür sich Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses zu verschaffen. Dies blieb von einem Bewohner des Hauses nicht unbemerkt. Als die Täter sich ertappt fühlten, ergriffen sie, ohne Beute gemacht zu haben, in Richtung Einhaus die Flucht.

Sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Die Tatverdächtigen konnten beschrieben werden als männlich, bis max. 30 Jahre alt und dunkel gekleidet.

Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, melde sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 04541/809-0 oder per Email an Ratzeburg.KPSt@polizei.landsh.de .

