Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfall auf dem ZG-Kreisverkehr - Auto prallt gegen Baum (30.11.2025)

Stockach (ots)

Am Sonntagabend ist es am ZG-Kreisverkehr auf der Heinrich-Fahr-Straße/Meßkircher Straße zu einem Unfall gekommen. Eine 18-Jährige war mit einem Skoda auf der Heinrich-Fahr-Straße in Richtung Meßkircher Straße unterwegs. Am Kreisel übersah die junge Frau einen vorfahrtsberechtigten BMW Mini einer 52-Jährigen und kollidierte mit dem Wagen. In der Folge kam der Skoda von der Fahrbahn ab, überquerte die Verkehrsinsel und prallte anschließend gegen einen Baum, an dem der Wagen danach liegenblieb. Der Mini drehte sich durch den Zusammenstoß und kam anschließend ebenfalls zum Stehen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Blechschaden dürfte im Bereich von rund 13.000 Euro liegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell