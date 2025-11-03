PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mit dem Auto betrunken durch Weißwasser

Weißwasser (ots)

Eine Streife der Bundespolizei fuhr in der vergangenen Nacht in Weißwasser, Straße der Jugend, einem polnischen Pkw hinterher. Anschließend folgten die Uniformierten dem B-Klasse-Mercedes auf die Bautzener Straße. Dort angelangt, wurde plötzlich erst rechts, dann links der Blinker gesetzt, die Fahrt aber geradeaus fortgesetzt. Im Kreuzungsbereich Bautzener Straße/Prof.-Wagenfeld-Ring wiederholte sich dann die Blinkfolge, also erst rechts, dann links, wobei der Abbiegevorgang später erst auf Höhe einer Tankstelle erfolgte. Auf Nachfrage erklärte die Kraftfahrerin kurz darauf, dass sie technische Probleme habe. Die Probleme bzw. die Fahrweise schienen aber einen ganz anderen Grund zu haben. Schon beim Öffnen der Fahrertür wehte den Beamten eine kräftige Alkoholfahne entgegen. Die Frage nach Ausweis, Führerschein und Zulassungsbescheinigung beantworte die ukrainische Frau (37) mit "habe ich zu Hause vergessen". Als dann jedoch Kollegen des Polizeireviers Weißwasser am Kontrollort eintrafen, um einen Alkoholtest durchzuführen, übergab die 37-Jährige kommentarlos die betreffenden Papiere. Der Test endete mit einem Wert von umgerechnet 1,26 Promille Atemalkohol. Damit ist der in Weißwasser lebenden Ukrainerin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr gewiss.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Pressesprecher
Michael Engler
Telefon: 0 35 81 - 3626-6110
E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell

